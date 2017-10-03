Пшенная каша на молоке в духовке

Пошаговые рецепты рассыпчатой пшенной каши на молоке с тыквой, сухофруктами или вареньем

Юлия Косич

Вариант 1. Классический рецепт пшенной каши на молоке в духовке

Когда-то из "золотой крупы", а именно так называли пшено наши предки, готовили чуть ли не самую популярную кашу. Причем, как в богатых, так и в бедных семьях. А все потому, что эта крупа очень полезна, ведь в ней содержится много необходимых человеческому организму веществ. И сегодня мы научимся готовить пшенную кашу на молоке, а сам процесс переместим в обычную духовку.

Ингредиенты:

стакан пшена;

четыре стакана молока;

соль;

сливочное масло - 20 г;

две ложки сахара.

Перед тем, как начать готовить это сладкое блюдо, обязательно проверьте свежесть используемого молока. Иначе вы можете испортить свой завтрак, напрасно потратив время. Помимо этого, вы можете добавить в кашу разнообразные пряности и травы, среди которых ваниль, мята, молотый мускатный орех или корица.

Пошаговый рецепт приготовления

1. Пшено пересыпать в редкое сито и под проточной водой промыть на протяжении 2-3 минут.

2. Смазать сливочным маслом внутреннюю поверхность горшочка и добавить подготовленную крупу.

3. Аккуратно влить запланированное количество свежего молока средней жирности, а также ввести щепотку мелкой соли и пару ложек белого сахара.

4. Ложкой перемешать содержимое горшочка, стараясь не задевать его поверхность, чтобы слой масла остался на месте и защитил нашу кашу от пригорания. К слову, смазанное маслом горлышко горшка не позволит молоку "убежать".

5. Итак, разогреть плиту до 150 градусов, установить решетку и разместить сверху горшочки с пшенной кашей на молоке в духовке.

6. Томить сладкое блюдо на протяжении 40 минут, спустя которые увеличить температуру до 180 градусов и готовить кашу еще 20 минут.

7. Аккуратно достать горшок, попробовать зерна и, если они сыроваты, возвратить кашу в духовку и тушить до готовности. Подать на стол, заправив сливочным маслом и дополнив печеньем или пряниками.

Плотно накрывать горшочки крышками не стоит, как и любую другую молочную кашу, которую готовят в духовке. Иначе молоко, несмотря на смазывание внутренней стороны маслом, выкипит и испачкает поверхность плиты.