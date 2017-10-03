Пшенная каша на молоке в духовке
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Вариант 1. Классический рецепт пшенной каши на молоке в духовке
Когда-то из "золотой крупы", а именно так называли пшено наши предки, готовили чуть ли не самую популярную кашу. Причем, как в богатых, так и в бедных семьях. А все потому, что эта крупа очень полезна, ведь в ней содержится много необходимых человеческому организму веществ. И сегодня мы научимся готовить пшенную кашу на молоке, а сам процесс переместим в обычную духовку.
Ингредиенты:
- стакан пшена;
- четыре стакана молока;
- соль;
- сливочное масло - 20 г;
- две ложки сахара.
Перед тем, как начать готовить это сладкое блюдо, обязательно проверьте свежесть используемого молока. Иначе вы можете испортить свой завтрак, напрасно потратив время. Помимо этого, вы можете добавить в кашу разнообразные пряности и травы, среди которых ваниль, мята, молотый мускатный орех или корица.
Пошаговый рецепт приготовления
1. Пшено пересыпать в редкое сито и под проточной водой промыть на протяжении 2-3 минут.
2. Смазать сливочным маслом внутреннюю поверхность горшочка и добавить подготовленную крупу.
3. Аккуратно влить запланированное количество свежего молока средней жирности, а также ввести щепотку мелкой соли и пару ложек белого сахара.
4. Ложкой перемешать содержимое горшочка, стараясь не задевать его поверхность, чтобы слой масла остался на месте и защитил нашу кашу от пригорания. К слову, смазанное маслом горлышко горшка не позволит молоку "убежать".
5. Итак, разогреть плиту до 150 градусов, установить решетку и разместить сверху горшочки с пшенной кашей на молоке в духовке.
6. Томить сладкое блюдо на протяжении 40 минут, спустя которые увеличить температуру до 180 градусов и готовить кашу еще 20 минут.
7. Аккуратно достать горшок, попробовать зерна и, если они сыроваты, возвратить кашу в духовку и тушить до готовности. Подать на стол, заправив сливочным маслом и дополнив печеньем или пряниками.
Плотно накрывать горшочки крышками не стоит, как и любую другую молочную кашу, которую готовят в духовке. Иначе молоко, несмотря на смазывание внутренней стороны маслом, выкипит и испачкает поверхность плиты.
Вариант 2. Быстрый рецепт пшенной каши на молоке в духовке
Вы опаздываете на работу, или ребенок сильно проголодался, а ничего готового под рукой нет? В этом случае можно сделать вкусную рассыпчатую кашу из пшенки с добавлением сахара, сливочного масла и ароматной ванили всего за 30 мнут.
Ингредиенты:
- четыре стакана молока;
- стакан пшена;
- три-четыре ложки сахара;
- ваниль;
- щепотка соли;
- сливочное масло - 20 г.
Пошаговый рецепт приготовления
1. Сухое пшено тщательно промыть в нескольких водах, после чего положить сито с крупой на миску и дать возможность жидкости стечь.
2. Щедро обмазать мягким сливочным маслом глиняную поверхность большого горшка изнутри и тут же ввести подготовленные зерна.
3. Всыпать внутрь щепотку соли и несколько ложек сахара. Кроме того, добавить ароматную ваниль и смешать ингредиенты.
4. Осторожно влить в посуду доведенное до кипения молоко, в последний раз все перемешать и отправить пшенную кашу на молоке в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов.
5. Готовить сладкое блюдо на протяжении 25 минут, не до конца прикрыв его крышкой, чтобы молоко "не убежало".
6. Спустя указанное время плотно накрыть горшок, выключить духовку и дать каше постоять, пока вы будете заваривать чай и накрывать на стол.
Высокая температура, кипящее молоко и частично закрытая посуда позволит крупе быстрее развариться. Однако старайтесь чаще заглядывать в духовку, не открывая дверцу, чтобы контролировать уровень молока. Кстати, выливая его в горшок, оставьте на 2-3 пальца пустого пространства до горлышка. В противном случае молоко точно перельется через край при дальнейшем нагревании.
Вариант 3. Пшенная каша на молоке в тыкве
У вас есть свежая круглая тыква, и вы не знаете, что с ней делать? Предлагаем запечь в ней сытную пшенную кашу, чей вкус рекомендуем украсить пикантными ароматами молотой корицы. Поверьте, такое блюдо забыть очень сложно.
Ингредиенты:
- одна тыква среднего размера;
- соль;
- половина стакана пшенки;
- три ложки сахара;
- два стакана молока;
- корица;
- сливочное масло - 25 г.
Пошаговый рецепт приготовления
1. Среднюю тыкву вымыть, слегка просушить и срезать верхнюю часть. Она послужит своеобразной крышкой.
2. Удалить из овоща волокна с семечками и срезать мякоть, оставив тыкве стенки, толщиной до 2-3 см.
3. В отдельной глубокой миске смешать хорошо промытую пшенку, мелкую соль, щепотку корицы и пару ложек сахара.
4. Также мелко нарезать тыквенную мякоть и добавить ее в сухую смесь.
5. Влить в миску горячее молоко средней жирности, смешать ингредиенты и аккуратно перелить будущую кашу в подготовленную тыкву.
6. Сверху уложить рубленое сливочное масло, накрыть верхушкой тыквы и отправить пшенную кашу на молоке в духовку на установленный внутри противень.
7. Готовить необычное блюдо при 170 градусах на протяжении часа, спустя который выключить плиту и дать каше возможность немного постоять.
8. Подать тыкву с пшенной кашей на плоской тарелке, дополнив ее любым печеньем.
Не срезайте много мякоти с тыквы, ведь если сделать стенки слишком тонкими, они лопнут в процессе, и вся каша выльется на противень. По этой же причине осторожно размешивайте пшено внутри тыквы.
Вариант 4. Пшенная каша на молоке с сухофруктами и орехами
Если добавить в простую кашу различные сухофрукты и орехи, вы можете приготовить настоящий кулинарный шедевр. Но, чтобы все сделать правильно, внимательно изучите следующий рецепт пшенной каши.
Ингредиенты:
- ложка сахара;
- стакан пшенной крупы;
- щепотка соли;
- два стакана молока;
- изюм - 50 г;
- курага - 50 г;
- грецкий орех - 50 г;
- сливочное масло - 15 г.
Пошаговый рецепт приготовления
1. Изюм и курагу вымыть, уложить в миску и залить крутым кипятком.
2. Оставить сухофрукты на полчаса, а параллельно промыть пшенную крупу в проточной воде.
3. Глиняные горшочки смазать изнутри мягким маслом и пересыпать в них чистую пшенку.
4. Также ввести совсем немного соли и ложку сахара. Его необходимо меньше, чем обычно, поскольку используемые сухофрукты достаточно сладкие.
5. Добавить запаренный изюм и курагу, предварительно слив из-под них жидкость, и вылить свежее молоко.
6. Несколькими движениями смешать все ингредиенты и переместить горшочки на решетку, установленную в разогретой духовке.
7. При 180 градусах томить крупу около 50 минут, спустя которые плиту выключить, а пшенной каше на молоке в духовке дать настояться.
Помимо указанного изюма и кураги, допустимо использовать и другие виды сухофруктов. Например, сушеную вишню, кизил или лимон. Также вы можете включить несколько видов орехов или просто заменить грецкий на какой-то другой.
Вариант 5. Пшенная каша на молоке с вареньем в духовке
Сахар, который всегда используется для приготовления сладких молочных каш, можно заменить медом или вареньем. Как например, в этом рецепте. Причем каждый раз вы можете менять этот ингредиент, получая по сути новое блюдо.
Ингредиенты:
- литр свежего молока;
- пшенная крупа - 250 г;
- соль;
- сливочное масло - 15 г;
- абрикосовое варенье - 3-4 ст.л.
Пошаговый рецепт приготовления
1. Пшенку пересмотреть, удалить мусор, если он есть, и промыть в холодной воде.
2. Чистые керамические горшки смазать до горлышка сливочным маслом и сразу же переложить внутрь влажную крупу.
3. Помимо этого добавить на конце ножа соль и влить не прокисшее молоко. Проверить свежесть можно, доведя жидкость до кипения в ложке над включенным огнем. Если молоко свернется, его лучше выбросить.
4. Поставить блюдо в духовку, которую рекомендуется предварительно раскалить до 180 градусов, где и готовить кашу на протяжении 50-55 минут.
5. На последнем этапе осторожно достать горшочки, добавить внутрь абрикосовое варенье вместе с кусочками и тщательно перемешать массу.
6. Перед подачей пшенная каша на молоке в духовке должна настояться под плотно закрытой крышкой еще 20 минут.
Абрикосовое варенье можно заменить другим, например, персиковым или грушевым. Главное, чтобы присутствовали фруктовые кусочки, которые украсят вкус сладкой молочной каши. Также старайтесь использовать светлое варенье, поскольку темный цвет того же смородинового или черничного джема придадут каше мало аппетитный внешний вид.
Время приготовления: 1 час 20 минут
Число порций: 4
Белки в 100 гр: 4
Жиры в 100 гр: 4,3
Углеводы в 100 гр: 19
Калорийность в 100 гр: 130