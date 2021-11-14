Рецепты

Рисовая каша с яблоками - классический рецепт с пошаговыми фото 25477 Автор: Алена Каменева Питательные завтраки – залог нашей бодрости, сил и энергии. Именно поэтому многие отдают предпочтение кашам, в качестве завтрака это всегда идеальный вариант. Рисовая каша с яблоками – это один из полезных и вкусных рецептов, которые подойдут как деткам, так и взрослым.

Говядина тушеная с овощами на сковороде - классический рецепт с пошаговыми фото 7646 Автор: Алена Каменева Говядина тушеная с овощами – это вкусное, полезное, питательное и правильно сбалансированное блюдо, которое подойдет на каждый день. Мясо с овощами идеально для обеда и ужина. Рецепт подойдет также для тех, кто придерживается пп рациона.

Жидкая пшенная каша - классический рецепт с пошаговыми фото 37307 Автор: Алена Каменева Жидкая пшенная каша – это отличный вариант для сытного и питательного завтрака, который насытит вас, зарядит силами и энергией до самого обеда.

Мясо по-французски без картофеля - очень простой рецепт с пошаговыми фото 29608 Автор: Алена Каменева Мясо по-французски – это классическое мясное блюдо, которое мы привыкли видеть как на праздничном столе, так и на повседневном.

Сырный суп из твердого сыра - оригинальный рецепт с пошаговыми фото 101304 Автор: Алена Каменева Приготовим сырный суп из твердого сыра – нежный, аппетитный, вкусный и питательный. Помимо сыра мы добавим сливки, за счет чего получим сливочный привкус и нежную консистенцию.

Куриные котлеты для детей - очень простой рецепт с пошаговыми фото 27030 Автор: Алена Каменева Готовим куриные котлеты для детей – ароматные, нежные, сочные и очень вкусные. За основу используем куриное филе, также добавим немного лука, батон.

Быстрый омлет с творогом на сковороде — оригинальный рецепт с пошаговыми фото 79 Автор: Алена Каменева Вкусный и полезный омлет всегда желанный гость на любом столе, особенно, если это завтрак. Сегодня я хочу вам предложить приготовить омлет с творогом, который подойдет всем членам семьи.

Индейка на сковороде гриль - очень быстрый рецепт с пошаговыми фото 60 Автор: Алена Каменева Вкуснейшие отбивные всегда желанные гости на столе, они прекрасно вписываются на праздничный стол, но также хорошо смотрятся в повседневном рационе.

Пышный омлет на сковороде - классический рецепт с фото 65779 Автор: Марина Выходцева и Алена Каменева Пышный омлет на сковороде – прекрасный вариант сытного и питательного завтрака, который идеально подойдет для всех членов семьи. Готовить омлет на сковороде просто, спустя 6-7 минут его можно подавать к столу. Из пяти яиц и стакана молока у нас получится как раз две хорошие порции омлета.

Оливье с колбасой - классический рецепт с пошаговыми фото 5746 Автор: Алена Каменева Сегодня я предлагаю вам приготовить до боли известный и любимый многими салат оливье с колбасой. Салат получается всегда очень вкусным, сытным и питательным. Оливье – один из салатов, который пришел к нам очень давно, но до сих пор он является фаворитом во многих семьях.

Простое блюдо из трески - быстрый рецепт с пошаговыми фото 48185 Автор: Марина Выходцева Рыбные блюда должны присутствовать в рационе здорового человека минимум 2 раза в неделю. Если нет сил на длительное приготовление, не хочется долго возиться на кухне, предлагаю приготовить простое блюдо из трески – запечем рыбу в духовке.

Вкуснейший манник на сковороде - оригинальный рецепт с пошаговыми фото 70970 Автор: Наталья Даньчишак Манник на сковороде – ароматная, нежная и воздушная домашняя выпечка, которая понравится абсолютно всем. Да, пирог можно с легкостью приготовить и в сковороде, и в кастрюле, не используя духовой шкаф. Такой манник можно разрезать пополам и пропитать молоком или сливками, можно смазать вареньем или сгущенным молоком.

Цветная капуста в кляре в духовке - классический рецепт с пошаговыми фото 40265 Автор: Алена Каменева Цветная капуста относится к полезным и вкусным овощам, которые можно использовать в рационе каждый день.

Заливной пирог с капустой на молоке - классический рецепт с пошаговыми фото 56589 Автор: Алена Каменева Заливные пироги готовить очень просто и легко, достаточно сделать простое тесто и залить им начинку. Сегодня мы приготовим заливной пирог с капустой на молоке.

Правильная гречневая каша для ребенка - простой рецепт с пошаговыми фото 42511 Автор: Алена Каменева Гречневая каша – одна из самых полезных и питательных каш, которую обязательно нужно включать в детский рацион. Кашу можно приготовить как на воде, так и на молоке.

Говядина с картошкой в духовке - классический рецепт с пошаговыми фото 46178 Автор: Алена Каменева Что может быть проще процесса приготовления в духовке. Сегодня я вам предлагаю сделать простое, вкусное, полезное и аппетитное блюдо - говядина с картошкой в духовке.

Баклажаны в духовке целиком - очень простой рецепт с пошаговыми фото 46556 Автор: Алена Каменева Приготовим баклажаны в духовке целиком. Запекать баклажаны будем в фольге. Буквально 40-45 минут, и наши баклажаны будут готовы. Печеные баклажаны можно использовать для приготовления салатов или закусок.

Тушеная пекинская капуста с курицей на сковороде - очень простой рецепт с пошаговыми фото 98 Автор: Мари Сокол Вкусное, сытное, легкое и полезное блюдо – тушеная пекинская капуста с курицей. Вы правильно все поняли, именно пекинскую капусту будем использовать в рецепте. Если до этого вы использовали пекинскую капусту только для салата, то пора попробовать что-то новенькое.

Кули клубничное, прослойка для торта - классический рецепт с пошаговыми фото 138 Автор: Мари Сокол Что же такое кули? Это разновидность начинки из фруктов или ягод, которую все чащи используют в современных тортах и пирожных. Готовят прослойку из ягодного или фруктового пюре, которое имеет однородную структуру. Если вы добавите в пюре кусочки фруктов или ягод, то такая прослойка называется компоте.