Рецепты
Рисовая каша с яблоками - классический рецепт с пошаговыми фото
2021-11-14
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Автор: Алена Каменева
Питательные завтраки – залог нашей бодрости, сил и энергии. Именно поэтому многие отдают предпочтение кашам, в качестве завтрака это всегда идеальный вариант. Рисовая каша с яблоками – это один из полезных и вкусных рецептов, которые подойдут как деткам, так и взрослым.
Пышный омлет на сковороде - классический рецепт с фото
2021-11-12
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Автор: Марина Выходцева и Алена Каменева
Пышный омлет на сковороде – прекрасный вариант сытного и питательного завтрака, который идеально подойдет для всех членов семьи. Готовить омлет на сковороде просто, спустя 6-7 минут его можно подавать к столу. Из пяти яиц и стакана молока у нас получится как раз две хорошие порции омлета.
Оливье с колбасой - классический рецепт с пошаговыми фото
2021-11-12
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Автор: Алена Каменева
Сегодня я предлагаю вам приготовить до боли известный и любимый многими салат оливье с колбасой. Салат получается всегда очень вкусным, сытным и питательным. Оливье – один из салатов, который пришел к нам очень давно, но до сих пор он является фаворитом во многих семьях.
Простое блюдо из трески - быстрый рецепт с пошаговыми фото
2021-11-12
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Автор: Марина Выходцева
Рыбные блюда должны присутствовать в рационе здорового человека минимум 2 раза в неделю. Если нет сил на длительное приготовление, не хочется долго возиться на кухне, предлагаю приготовить простое блюдо из трески – запечем рыбу в духовке.
Вкуснейший манник на сковороде - оригинальный рецепт с пошаговыми фото
2021-11-12
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Автор: Наталья Даньчишак
Манник на сковороде – ароматная, нежная и воздушная домашняя выпечка, которая понравится абсолютно всем. Да, пирог можно с легкостью приготовить и в сковороде, и в кастрюле, не используя духовой шкаф. Такой манник можно разрезать пополам и пропитать молоком или сливками, можно смазать вареньем или сгущенным молоком.
Кули клубничное, прослойка для торта - классический рецепт с пошаговыми фото
2021-11-11
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Автор: Мари Сокол
Что же такое кули? Это разновидность начинки из фруктов или ягод, которую все чащи используют в современных тортах и пирожных. Готовят прослойку из ягодного или фруктового пюре, которое имеет однородную структуру. Если вы добавите в пюре кусочки фруктов или ягод, то такая прослойка называется компоте.
Копилка кулинара - это уникальный сборник рецептов всех существующих блюд. Классических и оригинальных. Калорийных и диетических. Постных и вегетарианских. Для каждого блюда публикуется подборка нескольких самых удачных рецептов с пошаговыми фото, что дает возможность каждому выбрать вариант приготовления по своему вкусу. А сведения о содержании жиров, белков и углеводов, а так же калорийности каждого блюда позволит подобрать самый питательный или, наоборот, самый диетический способ приготовления.
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